вставьте пропущенные буквы, подчеркните лишнее слово: а) выр..сли, ор..сили, отр..сль; б) р..стительный, р..столстеть, р..стяпа; в) р..стаять, возр..стать, ср..щение;

Гость: Гость:

Лишние слова - большими буквами: а) выросли ОРОСИЛИ отрасль (т. здесь другой корень)б) растительный РАС-ТОЛСТЕТЬ растяпа (здесь буква в приставке. В других - в корне)в) РАС-ТАЯТЬ возрастать сращение (в этом слове другой корень и буква пропущена в приставке)