вставьте пропущенные буквы, подчеркните лишнее слово: а) выр..сли, ор..сили, отр..сль; б) р..стительный, р..столстеть, р..стяпа; в) р..стаять, возр..стать, ср..щение;
Русский язык
вставьте пропущенные буквы, подчеркните лишнее слово: а) выр..сли, ор..сили, отр..сль; б) р..стительный, р..столстеть, р..стяпа; в) р..стаять, возр..стать, ср..щение;
Ответ(ы):
Гость:
Лишние слова - большими буквами: а) выросли ОРОСИЛИ отрасль (т. здесь другой корень)б) растительный РАС-ТОЛСТЕТЬ растяпа (здесь буква в приставке. В других - в корне)в) РАС-ТАЯТЬ возрастать сращение (в этом слове другой корень и буква пропущена в приставке)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Краткая запись к задаче у куклы даши 3 платья,а у куклы веры на 3 платья больше.скол??ко платьев у куклы веры? сколько всего платьев?
Русский язык
Математика