Антоним к слову капустный
Русский язык
Антоним к слову капустный
Ответ(ы):
Гость:
Яблочный или другой фрукт
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