Соченение блогодарность маме

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Мама, какое короткое слово, но вы даже не можете представить, сколько в этом слове смысла. Это слово вызывает самые теплые, добрые ассоциации: красивая, умная, любимая, родная. Для каждого человека мама – самое необходимое в жизни. Ведь только материнская любовь может тебя вылечить от любых недугов, утешить душевную боль, поднять и поставить на ноги. Я хочу сказать своей маме огромное спасибо за все то, земное тепло, которое она мне дарит. Спасибо ей, что каждый день моей жизни похож на весну. Я люблю каждую черточку ее лица. Мне очень нравятся мамины прекрасные пушистые волосы. Они русые, всегда красивая прическа. На солнце, кажется, что тысячи огоньков переливаются в них. Лицо мамы в те минуты, когда она слушает любимую музы­ку или читает книгу, которая ей нравится, часто бывает про­светленным, а иногда под впечатлением услышанного или про­читанного, становится одухотворенным. Я люблю ее выразительные большие зелёные глаза, которые сверкают озорными огоньками. В них отражают­ся все мысли и чувства. Взгляд этих глаз лучист, ясен, добр. А какая необыкновенная у нее улыбка! Искренняя, весе­лая, открытая. А еще я люблю ее заботливые и добрые руки. Если она сердится или чем-то огорчена, брови ее хмурят­ся, улыбка сходит с лица, взгляд становится усталым и печаль­ным. Мама - это тот человек, которому ты будешь обязан всю свою жизнь за то, что она тебя родила и подарила тебе жизнь. Вы только представьте себе, с какими муками она рожала каждого из нас! Сколько было потрачено сил! Мама заботится о нас с братом с самого рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и материнскую любовь. А сколько она делает для того, чтобы нам с братом жить и учиться было комфортно! Моя мама очень добрая понимающая и самая, самая красивая для меня. Она никогда не будет для меня на втором месте ,потому что я ее сказочно люблю. Моя мама – учитель. Преподавать русский язык нелегко. Надо использовать новые методы, технологии, чтобы ребятам было интересно, чтобы подготовить их к сдаче государственного экзамена. Она всегда добивается хороших успехов. За это ей благодарны и родители и выпускники. В кабинет мамы приятно заходить, потому что в нем много цветов, которые она сама выращивает. К любому делу моя мама относится очень серьезно. Сколько прекрасных уроков дает моя мама! Они не похожи один на другой. Со своим классом ведет большую воспитательную работу. Все ребята одиннадцатого класса занимаются спортом. Я тоже вхожу в эту команду. Недавно мы заняли второе место в области по волейболу. Маме и я, и ребята говорим большое спасибо, она поддерживала нас, помогала, чтобы мы посещали тренировки. Спорт требует хорошей дисциплины, настойчивости. Как была довольна моя семья, когда я привез первую медаль за победу! Я хорошо знаю, что моя мама очень любит свою работу. К детям она относится с любовью, всегда заботится о них, отдает частичку своего сердца. Я тоже учусь хорошо благодаря требовательности и любви матери, стараюсь ей помочь в чем-то. На новый год мама готовила программу, получилось очень интересно, а я сыграл главную роль в этом сценарии. Все были благодарны нам за интересный Новогодний вечер. Иногда мне кажется, где мама берет столько силы и энергии, чтобы выполнять всю эту работу, она еще и председатель профсоюзной организации школы. Это еще целый круг обязанностей, забот о каждом из своих коллег. Это о таких женщинах, как моя мама, писал поэт Н.А. Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц, Их разве слепой не заметит,