Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28
Алгебра
Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28
Ответ(ы):
Гость:
1) 2^(x-1) -2^(x-6) > 17 ; (2^(x-6) ) *(2^5 -1) >17 ; 2^(x-6) > 17/31 ; x-6 > Log_2 17/31 ; x > 6 + Log_2 17/31 иначе x∈( 6 + Log_2 17/31 ;∞) . --- было бы лучше : 2^(x-1) +2^(x-5) > 17 ; (2^(x-5))*(2⁴+1) >17 2^(x-5) > 1 ; 2^(x-5) > 2⁰ ; x-5 > 0 ⇒ x >5 иначе x∈(5 ;∞). ------- 2. 5^(3x) +3*5^(3x-2) < 140 ; 5^(3x-2) * (5² +3) < 140 ; 5^(3x-2) < 5 ; 3x-2 <1 ⇒ x <1 иначе x∈(-∞ ; 1). ответ : x∈( - ∞ ;1). ------- 3. 3^(x+2)+3^(x-1) ≤28 ; 3^(x-1)* (3³+1) ≤ 28 ; 3^(x-1)*28 ≤ 28 ; 3^(x-1) ≤ 1 ; 3^(x-1) ≤ 3⁰ ; x-1 ≤ 0 ; x ≤ 1 иначе x∈ (-∞ ; 1]. ответ : x∈( - ∞ ;1].
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