Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28

Алгебра

Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28

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