Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28

Алгебра
Где Вы Великие математики сайта "Знания"!? Помогите срочно не знающим! Уровень 11 кл??сс! Только с полным решением 1) 2^(x-1)-2^(x-6)gt;17 2) 5^(3x)+3*5^(3x-2)lt;140 3) 3^(x+2)+3^(x-1)lt;=28
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  2^(x-1) -2^(x-6) > 17 ; (2^(x-6) ) *(2^5 -1) >17 ; 2^(x-6)  > 17/31 ;  x-6 > Log_2  17/31 ; x > 6 +  Log_2   17/31   иначе x∈( 6 +  Log_2  17/31 ;∞) . --- было бы лучше : 2^(x-1) +2^(x-5) > 17 ; (2^(x-5))*(2⁴+1) >17 2^(x-5)  > 1 ; 2^(x-5)  > 2⁰ ; x-5 > 0 ⇒ x >5  иначе x∈(5 ;∞). ------- 2. 5^(3x) +3*5^(3x-2) < 140 ; 5^(3x-2) * (5² +3) < 140 ; 5^(3x-2) < 5 ; 3x-2 <1   ⇒ x <1  иначе x∈(-∞ ; 1). ответ :  x∈( - ∞ ;1). ------- 3. 3^(x+2)+3^(x-1) ≤28 ; 3^(x-1)* (3³+1) ≤ 28  ; 3^(x-1)*28  ≤ 28  ; 3^(x-1) ≤ 1 ; 3^(x-1) ≤ 3⁰ ; x-1 ≤ 0 ; x ≤ 1  иначе x∈ (-∞ ; 1]. ответ :  x∈( - ∞ ;1].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!! срочно нужно! номера 785,787
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, помогите срочно, Упражнения 311,312,313 Очень срочно...
Ответить
Литература
Художественные образы в стихотворении густой зеленый ельник у дороги
Ответить
Русский язык
маленькая собрание Игорь сказал папе: - Папа завтра в школе состоится маленькая собрание учеников, родителей и учителей - Что ты имеешь в виду? ...
Ответить
Русский язык
Обьедини в одно слово слова:красота,баланс,время
Ответить