маленькая собрание Игорь сказал папе: - Папа завтра в школе состоится маленькая собрание учеников, родителей и учителей - Что ты имеешь в виду? - Это только я Ты учительницта и директор надо выписать однокоренные слова выде...

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маленькая собрание Игорь сказал папе: - Папа завтра в школе состоится маленькая собрание учеников, родителей и учителей - Что ты имеешь в виду? - Это только я Ты учительницта и директор надо выписать однокоренные слова выделить корень

Автор: Гость