маленькая собрание Игорь сказал папе: - Папа завтра в школе состоится маленькая собрание учеников, родителей и учителей - Что ты имеешь в виду? - Это только я Ты учительницта и директор надо выписать однокоренные слова выде...
Русский язык
маленькая собрание Игорь сказал папе: - Папа завтра в школе состоится маленькая собрание учеников, родителей и учителей - Что ты имеешь в виду? - Это только я Ты учительницта и директор надо выписать однокоренные слова выделить корень
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: учеников-корень учен, родителей- корень родителей, учителей- корень учител.
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