Отрезок AD-биссектриса треугольника ABC.Через точку D проведена прямая,параллельная AС и пересекающая сторону AВ в точке Е.Докажите, что треугольник АDE- равнобедренный.

Гость: Гость:

1)т.к. AC параллельна ED (по условию), то углы EDA и DAC - накрест лежащие => EDA=DAC 2)AD - биссектриса (по условию), тогда углы BAD=DAC 3) BAD=DAC, а DAC=EDA. тогда BAD=EDA => треугольник АDE- равнобедренный (т.к. в равнобедренном треугольнике углы при основании равны). ч.т.д.