Отрезок AD-биссектриса треугольника ABC.Через точку D проведена прямая,параллельная AС и пересекающая сторону AВ в точке Е.Докажите, что треугольник АDE- равнобедренный.

Геометрия
Отрезок AD-биссектриса треугольника ABC.Через точку D проведена прямая,параллельная AС и пересекающая сторону AВ в точке Е.Докажите, что треугольник АDE- равнобедренный.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)т.к. AC параллельна ED (по условию), то углы EDA и DAC - накрест лежащие => EDA=DAC 2)AD - биссектриса (по условию), тогда углы BAD=DAC 3) BAD=DAC, а DAC=EDA. тогда BAD=EDA => треугольник АDE- равнобедренный (т.к. в равнобедренном треугольнике углы при основании равны). ч.т.д.
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