Пожалуйста, помогите придумать текст на тему Весна 12-14 предложений с именами прил??гательными

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Весна Все мы знаем как хорошо когдако приходит весна.Все оживает и цветет полным цетом. Животные просыпаются после зимней спячки. Прилетают птицы. Мы убираем зимнию одежду. Вся природапри оживает. Становится хорошо и уютно. Все всегда ждут весну. Ведь после весны наступает лето. Которое все всегда ждут. Весна моесамое любимое время года. Хотя по другому и быть не могло