Пожалуйста, помогите придумать текст на тему Весна 12-14 предложений с именами прил??гательными
Русский язык
Пожалуйста, помогите придумать текст на тему Весна 12-14 предложений с именами прил??гательными
Ответ(ы):
Гость:
Весна Все мы знаем как хорошо когдако приходит весна.Все оживает и цветет полным цетом. Животные просыпаются после зимней спячки. Прилетают птицы. Мы убираем зимнию одежду. Вся природапри оживает. Становится хорошо и уютно. Все всегда ждут весну. Ведь после весны наступает лето. Которое все всегда ждут. Весна моесамое любимое время года. Хотя по другому и быть не могло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Смешарики на футбольный матч. они считали, что пришли на него за 15 минут до его нач??ла. но часы у них отстали на 10 минут, а проведение матча зад...
Физика
К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы 0,18 м. Определить длину рыч...
Математика