Сократите дробь используя признаки делимости 42/320 75/300 33/243 820/41 45/900 105/1200

Математика
Сократите дробь используя признаки делимости 42/320 75/300 33/243 820/41 45/900 105/1200
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 42/320 = 21/160; 75/300=3/12=1/4; 33/243=11/81; 820/41=20/1=20; 45/900=1/20; 105/1200=7/80.
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