Трое рабочих заработали вместе 800 грн. 1 и2 заработали 503 гр, а 2 и 3- 555. Сколько денег ??аработал каждый рабочий?

Математика

Трое рабочих заработали вместе 800 грн. 1 и2 заработали 503 гр, а 2 и 3- 555. Сколько денег ??аработал каждый рабочий?

Автор: Гость