План описанияописан природной зоны тайги. на среднесибирском плоскогорье. 1. геог??афичегеографическое положения о зоныо. 2. Климатические условия. 3. Почвы. 4. Растительность. 5. Животный мир. 6. Хозяйственная деятельностьдеят...
География
План описанияописан природной зоны тайги. на среднесибирском плоскогорье. 1. геог??афичегеографическое положения о зоныо. 2. Климатические условия. 3. Почвы. 4. Растительность. 5. Животный мир. 6. Хозяйственная деятельностьдеятельн людей в условиях этой зоны. Описывая природную зону, раскрывайте взаимосвязи между компанентами ее природы
Ответ(ы):
Гость:
Южная Америка1. Протягивается с севера на юг на 13тыс.км, а с запада на восток на 5 тыс.км. ЭГП Латинской америки определяется тем, что она находится в близости от США, но на большом удалении от остальных регионов. 2. Климат субэкваториальный и тропический, с хорошо выраженными сухими и влажным сезонами.3. Вместе с Центральной Америкой и Мексикой образует Неотропическое флористическое царство. Южная часть материка входит в пределы Антарктического царства. Для растительного покрова Южной Америки особенно характерны влажные тропические леса.(лианы и эпифиты)Тропические леса переходят в саванны и тропические редколесья. Красные и красно-коричневые почвы саванн и тропических редколесий.4. Животный мир Южной Америки отличается исключительным богатством и разнообразием форм в связи с разновидностями климатических условий. Животный мир Южной Америки – это уникальные животные не только горных Анд, но и озера Титикака.( Кондор, титикакский свистун, олень пуду).
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