Сделайте плз 3 задание
Немецкий язык
Сделайте плз 3 задание
Ответ(ы):
Гость:
2. Dieses Jahr habe ich keine einzige Karte aus dem Urlaub geschrieben. 3.Warum haben sie uns denn nichts davon gesagt? 4.Der Portier hat die Tür wie jeden Abend um 19 Uhr geschlossen. 5.Hans hat einen Ring auf der Straße gefunden.
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