Срочно! Помогите( Нужно сочинение на тему обязательно ли быть образованным человеком . На сегодня.

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Образование являлось ценностью во все времена. Что бы ни говорили скептики, утверждающие, что значимость образования снижается, прочные знания, профессионализм и широкий кругозор ценились всегда. Образованные граждане – это богатство любого государства. Чем больше в стране людей с высшим образованием, тем «образованнее» эта страна, тем выше в ней уровень существования - богаче интеллектуальная и культурная жизнь, более развита экономическая сфера. Каков же он, «образованный» человек? Только ли это специалист в своей области? Конечно, и это тоже. Образованный человек-это всегда профессионал, на мой взгляд. Но быть хорошим специалистом в своем деле недостаточно для того, чтобы считаться образованным человеком.