Измените словосочетания так что бы не с причастием писалось раздельно какое то ??е удастся . Не знаю какое Образец: нерешённая задача - до сих пор не решённая задача, задача не решена 1)незабытое приключение 2) неотправ...
Русский язык
Измените словосочетания так что бы не с причастием писалось раздельно какое то ??е удастся . Не знаю какое Образец: нерешённая задача - до сих пор не решённая задача, задача не решена 1)незабытое приключение 2) неотправленное письмо 3) незанятая комната 4) неисправный велосипед 5)незамеченный камушек 6)невысказанный упрек
Ответ(ы):
Гость:
Приключение не забыто письмо не отправлено комната не занята велосипед не исправлен камушек не замечен упрек не высказан
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