Измените словосочетания так что бы не с причастием писалось раздельно какое то ??е удастся . Не знаю какое Образец: нерешённая задача - до сих пор не решённая задача, задача не решена 1)незабытое приключение 2) неотправ...

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Измените словосочетания так что бы не с причастием писалось раздельно какое то ??е удастся . Не знаю какое Образец: нерешённая задача - до сих пор не решённая задача, задача не решена 1)незабытое приключение 2) неотправленное письмо 3) незанятая комната 4) неисправный велосипед 5)незамеченный камушек 6)невысказанный упрек

Автор: Гость