Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.
Математика
Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.
Ответ(ы):
Гость:
Собственная 16,7-2.8=13.9 против течения 13.9-2.8=11.1
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