Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.

Математика
Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собственная 16,7-2.8=13.9 против течения 13.9-2.8=11.1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Предложите способ защиты продуктов питания бактерий
Ответить
Русский язык
Напиши два слова с таким же составом , как в слове рассказ
Ответить
Математика
Как решить уравнение: х+(4х-1)=4 ?
Ответить
Математика
В гараже стояли легковые машины и автобусы,из них 1/4 часть и еще 8 легковых.остальн??е 10 машин-автобусы.Сколько всего легковых машин и автобусов ...
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ ИЗМЕНИТЕ СЛОВА НЕКТОРЫЕ И ПОДСТАВТЕ ГЛАГОЛ "S"
Ответить