Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.

Математика

Скорость течения реки 2,8 км/ч, а скорость катера по течению 16,7 км/ч. Найдите собственную скорочть катера и его скорость против течения.

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