В гараже стояли легковые машины и автобусы,из них 1/4 часть и еще 8 легковых.остальн??е 10 машин-автобусы.Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?

Математика

В гараже стояли легковые машины и автобусы,из них 1/4 часть и еще 8 легковых.остальн??е 10 машин-автобусы.Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?

Автор: Гость