В гараже стояли легковые машины и автобусы,из них 1/4 часть и еще 8 легковых.остальн??е 10 машин-автобусы.Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?
Математика
В гараже стояли легковые машины и автобусы,из них 1/4 часть и еще 8 легковых.остальн??е 10 машин-автобусы.Сколько всего легковых машин и автобусов в гараже?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в гараже всего х легковых машин и автобусов,тогда (1/4х+8)-легковых машин.Получим уравнение.1/4х+8+10=х, 1/4х-х=-8-10, -3/4х=-18, х=-18*(-4/3), х=24. Всего в гараже 24 легковых машин и автобусов .
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