Пересказ о великой отечественной войне

История
Пересказ о великой отечественной войне
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Гость:
21 июня 1941 года немцы нападают на СССР. Начинается Великая отечественная война.  Битва за Москву(30 сентября 1941 -20 апреля 1942) В этой битве Германия потерпела первое крупное поражение.   Коренной перелом: Сталинградская битва Битва на Курской дуге. После этих сражений военная инициатива переходит к Красной армии.   В 1944 году советские войска освобождают отечественные территории 1945 год - разгром фашистской Германии. 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.  Итоги войны: огромные потери, разгром фашизма, СССР расширяет свои территории, укрепляется его международный авторитет, начинается создание мировой системы социализма
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