Выпиши слова,в которых все согласные звуки твердые:пальто,собака,тройка,друг,мыши,шерсть
Русский язык
Выпиши слова,в которых все согласные звуки твердые:пальто,собака,тройка,друг,мыши,шерсть
Ответ(ы):
Гость:
Собака,друг,мыши.вот в принципе
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