Укажите даты следующих событий. 1. Гражданская война в Испании - … 2. Оформление оси «Берлин – Рим – Токио» - … 3. Советско – германский пакт о ненападении - … 4. Великая Отечественная война - … 5. Точная дата капитуляции Япони...
История
Укажите даты следующих событий. 1. Гражданская война в Испании - … 2. Оформление оси «Берлин – Рим – Токио» - … 3. Советско – германский пакт о ненападении - … 4. Великая Отечественная война - … 5. Точная дата капитуляции Японии - …
Ответ(ы):
Гость:
1.1936-1939 2.1937 3.1939 4.1941-1945 5.2 сентября 1945 года
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