Составьте вопросы(внутри) 1-4 предложения. Упражнение 23

Английский язык
Составьте вопросы(внутри) 1-4 предложения. Упражнение 23
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1) Where did they go yesterday? 2)When do we begin lessons? 3)How many subjects do I learn in the Instatute? 4)How do foreign students understand russian?
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