С 14:00 до 16:00 грузовик ехал со скоростью 60 километров в час а в 16:00 Он увидел скорость увеличил скорость на 10 километров час Какое расстояние грузовик проехал в 14:00 до 18:00
Математика
С 14:00 до 16:00 грузовик ехал со скоростью 60 километров в час а в 16:00 Он увидел скорость увеличил скорость на 10 километров час Какое расстояние грузовик проехал в 14:00 до 18:00
Ответ(ы):
Гость:
1) время- 2 ч Скорость - 60 км/ч Расстояние -? =60*2=120 км 2) время- 2 ч Скорость- 70 км/ч Расстояние-? =70*2= 140 км Общее расстояние = 140+120=260 км
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