С 14:00 до 16:00 грузовик ехал со скоростью 60 километров в час а в 16:00 Он увидел скорость увеличил скорость на 10 километров час Какое расстояние грузовик проехал в 14:00 до 18:00

Математика

С 14:00 до 16:00 грузовик ехал со скоростью 60 километров в час а в 16:00 Он увидел скорость увеличил скорость на 10 километров час Какое расстояние грузовик проехал в 14:00 до 18:00

Автор: Гость