В овочевий кіоск завезли 180кг яблук і 120кг груш.До закриття кіоску продали 2/3 части??и яблук і 1/4 частину груш.На скільки більше кг продали яблук ,ніж груш?
Математика
В овочевий кіоск завезли 180кг яблук і 120кг груш.До закриття кіоску продали 2/3 части??и яблук і 1/4 частину груш.На скільки більше кг продали яблук ,ніж груш?
Ответ(ы):
Гость:
Яблоки: 180:3=6060×2=120120кг яблок продалиГруши: 120:4=3030кг яблок продали120-30=90Ответ: на 90кг.
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