(45,3 – 8,07) + (32,09 – 24,3) (72-24,45)+(43-36,08) (65-49,65)+(28,64-19,916) (156-95,06)+(17,3-8,91)
Математика
(45,3 – 8,07) + (32,09 – 24,3) (72-24,45)+(43-36,08) (65-49,65)+(28,64-19,916) (156-95,06)+(17,3-8,91)
Ответ(ы):
Гость:
1)45,2; 2)54,47; 3)24,074; 4)69,33.
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