Закончить предложения It is their city.The city is..... It is my drawing.The drawing is.......

Английский язык
Закончить предложения It is their city.The city is..... It is my drawing.The drawing is.......
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Theirs; mine .......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! ! ! Задание #10
Ответить
Русский язык
Выпишите предложения где выделенные слова являются вводными словами. Ваше предлржение мне КАЖЕТСЯ (не)приемлемым.мы КАЖЕТСЯ многого (не)предусмот...
Ответить
Русский язык
Cочинение по картине И.Э. грабарь февральская лазурь
Ответить
Математика
Срочно!!! Помогите решить, пожалуйста. 234-24,8-675,2
Ответить