Закончить предложения It is their city.The city is..... It is my drawing.The drawing is.......
Английский язык
Закончить предложения It is their city.The city is..... It is my drawing.The drawing is.......
Ответ(ы):
Гость:
Theirs; mine .......
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