Cочинение по картине И.Э. грабарь февральская лазурь

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Сочинение по картине Грабаря "Февральская лазурь" - это описание известнейшей картины знаменитого русского художника. И. Э.Грабарю удалось реалистично изобразить на картине"Февральская лазурь" погожий февральский день. Читая Сочинение по картине Грабаря "Февральская лазурь", вместе с автором ощущаешь неповторимую прелесть русской зимы.Пример сочинения по картине Грабаря "Февральская лазурь". Известный русский художник И. Э.Грабарь написал много картин. Одна из самых известных - "Февральская лазурь". Недавно я познакомилась с ней и сейчас буду ее описывать. Художник изобразил чудесный зимний день. На опушке леса лежит снег. Еще холодно, но солнышко уже пригревает довольно сильно. Так бывает ближе к весне. Воздух свеж и чист, снег серебрится в лучах солнца.Около берёз полегли сиреневатые тени. На переднем плане картины художник изобразил могучую березу с толстым изогнутым стволом. Ветви у берёзы раскидистые, внизу толстые, мощные; на макушке висят коричневатые пожухлые листочки. На заднем плане видна одна старая береза и много молодых. Ветви берёз сплелись между собой.Их переплетение напоминает причудливый морозный узор на стекле. Сквозь берёзовые ветви проглядывает ясное лазоревое небо. Кажется, что до него очень далеко. Художнику хорошо удалось передать глубину и бездонность неба. Смотришь на картину, и кажется, что вокруг тишина, только слышно иногда шевеление веток.На горизонте виднеется рощица молодых березок. Так и хочется погулять по ней. Мне понравилась эта картина потому, что автор смог передать всю красоту зимнего леса. Оказывается, дерево может быть красиво не только летом, но и зимой!