Выпишите предложения где выделенные слова являются вводными словами. Ваше предлржение мне КАЖЕТСЯ (не)приемлемым.мы КАЖЕТСЯ многого (не)предусмотрели.окно ДОЛЖНО БЫТЬ открыто всю ночь.окно ДОЛЖНО БЫТЬ забыли закрыть на ночь.ты...

Русский язык

Выпишите предложения где выделенные слова являются вводными словами. Ваше предлржение мне КАЖЕТСЯ (не)приемлемым.мы КАЖЕТСЯ многого (не)предусмотрели.окно ДОЛЖНО БЫТЬ открыто всю ночь.окно ДОЛЖНО БЫТЬ забыли закрыть на ночь.ты МОЖЕТ БЫТЬ хочешь поехать на экскурсию?ваше предлржение МОЖЕТ БЫТЬ принять на определенных условиях.ОТКРОВЕННО СКАЗАТЬ я вижу это человека(в)первые.я прошу тебя ОТКРОВЕННО СКАЗАТБ свое мнение

Автор: Гость