Как составить проект по окружающему миру на тему "Кто нас защищает"?

Окружающий мир
Как составить проект по окружающему миру на тему "Кто нас защищает"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно в виде презентации. Образец: Тема. Полиция (немного о ней) Пожарная часть (немного о ней) и так далее. Стишки. Вывод. Как то так)))
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