В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? Это был маленький человечек, тихий, (не)блещущий талантами. (Не)смотря в книгу, Петя рассказал всё стихотворение. У него оказался такой (не)постоянный характер. Решение задач...

Русский язык

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? Это был маленький человечек, тихий, (не)блещущий талантами. (Не)смотря в книгу, Петя рассказал всё стихотворение. У него оказался такой (не)постоянный характер. Решение задачи (не)продумано. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? Тайна (не)раскрыта. (Не)дочитанная до середины книга лежала на тумбочке. (Не)заметь сторож трещины, поезд мог сойти с рельсов. Крайне (не)внимательный Алексей оставил зонтик в трамвае. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? Князь проехал через поле ещё (не)кошенного клевера. Повсюду виднелись (не)большие озерки. Совершенно (не)грамотный староста не смог прочесть письмо. (Не)поставить аквариум. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? Всё поле зрения застилала широкая (не)уклюжая спина возницы. Над вагонами повис (не)греющий месяц. Пришлось надеть ещё (не)просохшие сапоги. Виктор пытался наклонить (не)гибкую уже ветвь яблони. В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется раздельно? 1) Кругом простиралась степь, спрятаться (не)где. 2) (Не)(во)что положить рыбу. 3) (Ни)кто не сочувствует Чацкому. 4) Заболевшего актёра (не)кем заменить. В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется раздельно? 1) Птица перевелась, охотиться не(на)что. 2) Топить печку вовсе (не)чем. 3) Долго не находил я (ни)какой дичи. 4) (Не)кого было позвать на помощь. В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется слитно? 1) Характер дневниковых записей (не)совсем обычный. 2) Чагин (ни)когда не понимал этих звуков. 3) Пётр Валильевич ни(к)чему не придирался. 4) Вася отвечал (не)глядя в тетрадь. В каком предложении НЕ(НИ) со словом пишется слитно? 1) Знаменитый Лоренцо (не)раз служил моделью многим живописцам. 2) (Не)смотря на молодость, Писарев был уже серьёзным критиком. 3) Странные звуки походили (не)то на вой, (не) то на ворчание. 4) Он утверждает, что он ни(в)чём не виноват. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? Игорь н(1) раз заходил к другу, но н(2) разу н(3)заставал его, пока н(4) предупредил его о визите заранее. 1) 1,2, 4, 4 4) 1, 3 Практические задания: 2) Раскройте скобки и объясните то или иное написание НЕ(НИ) со словами. То были (не)весёлые звуки осени. (Не)зачем думать о плохом: всё будет хорошо. Меня огорчило (не)вежливое замечание приятеля. Этот населённый пункт (не)обозначен ни на одной карте. Столь (не)похожие на стихи известных поэтов, звучавшие строки казались яркими и мелодичными. Решено было остановиться на ночлег в дубраве – (не)тронутом цивилизацией уголке природы. Поэт посмеивается над своими героями, но (не)злобно, а добродушно. Полковник осторожно прикрыл дверь в маленькую, отнюдь (не)похожую на дворцовую комнату с телефонными аппаратами. Новая статья о творчестве кинорежиссёра пока (не) напечатана. Как и другие посетители выставки, я долго стоял (не)подвижно у полотна художника. Всякая работа была ему (не)навистна. К нам прибыл новый работник – (не)кто Кузнецов. Лампы ещё (не)зажжены, поэтому гостиная выглядит таинственно. (Не)трудно объяснить различия в строении этих предметов. Комендант ответил (не)брежным кивком головы. (Не)когда возвышавшиеся скалы развалились и обломками лежат под ногами. (Не)смотря на сгущавшиеся на небе тучи, мы всё-таки отправились на прогулку. Склоны оврага поросли (не)пролазным бурьяном и тёрном. (Не)объективный и пристрастный подход к делу мешает поиску истины. Скучные, (не)интересные сведения запоминаются с трудом. Липы в старом саду не вырублены, их удалось сохранить. Оба приятеля (не)сколько походили друг на друга. Вместо ____________исчезнувшего слова язык (не)пременно создаёт По тёмному небу золотым узором было нарисовано (не)что удивительное. В траве (не)умолчно трещали кузнечики. Эта (не)молодая женщина была добра и по-своему привлекательна. Наш спутник оказался (не)разговорчивым, а весьма замкнутым молодым человеком.

Автор: Гость