Очереди к коменданту уже не было. В ночи послышался резкий и сильный звук: то кричала какая-то птица. Укажите падеж? Имя сущ, 3скл

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Очереди к коменданту уже не было. В ночи послышался резкий и сильный звук: то кричала какая-то птица. Укажите падеж? Имя сущ, 3скл

Автор: Гость