Очереди к коменданту уже не было. В ночи послышался резкий и сильный звук: то кричала какая-то птица. Укажите падеж? Имя сущ, 3скл
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Очереди к коменданту уже не было. В ночи послышался резкий и сильный звук: то кричала какая-то птица. Укажите падеж? Имя сущ, 3скл
Ответ(ы):
Гость:
Именительный имя сущ. 3 ск
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