Найди значение выражения при d=−0,15, предварительно упростив его (d−8)⋅(d+3)−(d+6)⋅(d???14)
Алгебра
Найди значение выражения при d=−0,15, предварительно упростив его (d−8)⋅(d+3)−(d+6)⋅(d???14)
Ответ(ы):
Гость:
Раскроем скобки: (d^2-5d-24)-(d^2-8d-84)=d^2-5d-24-d^2+8d+84=3d+60. 3d+60 при в= -0,15: -0,45+60=59,55
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