За допомогою якої формули можна перевести масу в молі?
Химия
За допомогою якої формули можна перевести масу в молі?
Ответ(ы):
Гость:
Сохраните эти формулы, они пригодятся. Масса-моль вторая формула
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите, пожалуйста, в каком примере допущена ошибка в употреблении собирательн??го числительного? 1)двое больных 2)трое молодых людей 3)чет...
Математика
В овочевий кіоск завезли 180кг яблук і 120кг груш.До закриття кіоску продали 2/3 части??и яблук і 1/4 частину груш.На скільки більше кг продали ябл...
Математика
Какая краткая запись к данной задаче??? В понедельник гусеница начала ползти вверх по дереву высотой 9 метров.За день она поднималась на 5 метров,а...