Сравнение колониальной политики странах Африки и Азии

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В XVI— XVIII вв. европейская цивилизация продолжала распространяться практически по всем континентам. Начало экспансии европейцев положили Великие географические открытия, начавшиеся в конце XV в. и завершившиеся в XVII в. созданием колоний испанцев и португальцев в Америке, Африке и Азии. В течение двух веков европейские мореплаватели, сначала португальцы и испанцы, затем голландцы, англичане и французы, прокладывая путь на Восток, в Африку, Индию, на юго-восток Азии, открыли Австралию. В это время русские путешественники, освоив Сибирь, вышли к берегам Тихого океана. С Магеллана начались кругосветные путешествия вокруг Земли. Мир Востока знал многих завоевателей и покорителей, которые не изменяли коренным образом жизнь своих новых подданных. В отличие от них европейцы XVI—XVIII вв. вели себя по-другому. Эпоха Великих географических открытий положила начало европейскому колониализму, политике захвата и ограбления далеких заморских земель, решительной ломке всех устоев восточного общества. Восток оказался не в силах противостоять такому решительному напору. Некоторые страны, как Китай и Япония, закрылись от внешнего мира, пытаясь тем самым уберечь себя от бесцеремонного вмешательства европейцев. Государства Африки, Америки, Индия оказались жертвами европейского колониализма. Знакомясь с неизвестными им ранее народами, европейцы сравнивали их с собой и все больше утверждались в превосходстве над ними. Подтверждение тому они находили в своих успехах в военном и морском деле, промышленности. Крепла уверенность в особой роли европейской культуры. Представление о том, что Европа — образец, которому должны подражать другие народы, называют евроцент-ристским. Модернизированные страны Европы, твердо вставшие на путь капиталистического развития, получили огромные преимущества по сравнению с остальным миром, в котором традиционализм не уступал своих позиций. Эти преимущества, естественно, сказывались и на военном потенциале. Разведывательные экспедиции сменились освоением богатых экзотических стран, в которых европейцы активно закладывали основы колониальной системы. Большинство традиционных обществ превращалось в более или менее легкую добычу для сильного противника. В это время европейцы обычно не вмешивались в политические структуры своих колоний. Это происходило лишь в тех случаях, когда государственность в завоеванных странах либо отсутствовала вообще, либо находилась на достаточно низком уровне развития (например, в Новом Свете или Австралии). Сталкиваясь с древними цивилизациями Востока, которые давно выработали собственные традиции культуры и государственности, завоеватели добивались прежде всего их экономического подчинения. Главным стимулом европейских захватов было ограбление колоний и установление контроля над торговлей заморскими товарами: пряностями, чаем, кофе, восточными тканями, китайским фарфором и предметами роскоши. Везде, где это было возможно, создавались фактории — опорные пункты торговли. Колониальная политика европейских стран неизбежно приводила к их столкновению в самых разных точках мира. Торговые компании, которые создавались при поддержке правительств, нередко выполняли роль передовых военных отрядов: в их распоряжении находились собственные вооруженные силы, они имели право заключать мир или объявлять войну, строить крепости. Такие компании должны были не только подавлять сопротивление местного населения, но и вести борьбу с конкурентами — компаниями других европейских стран.