Почему существует разница в количестве осадков которые выпадают зимой и летом

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Летом темпаратуры выше, испарения воды значит тоже больше.Круговорот.Ну ветры ещё меняют направление и несут нам зиму(лето) и несут нам снег(дожди), циклоны тоесть несут нам непогоду.Число осадков зависит прежде всего от географической обстановки - широты, распределения суши и моря, рельефа и т. д. плотность воды составляет 1000 кг на куб.м, то есть в 6-10 раз больше. Ноя Дек температура, °C Апр −6,5 1,9 9,5 15,7 18,5 15,5 8,8 1,4 −7,3 −12,8 Норма осадков, мм Май Летом дождевые осадки. Объемная Зимой выпадает только снег. Объемная Показатель