Почему существует разница в количестве осадков которые выпадают зимой и летом

География
Почему существует разница в количестве осадков которые выпадают зимой и летом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Летом темпаратуры выше, испарения воды значит тоже больше.Круговорот.Ну ветры ещё меняют направление и несут нам зиму(лето) и несут нам снег(дожди), циклоны тоесть несут нам непогоду.Число осадков зависит прежде всего от географической обстановки - широты, распределения суши и моря, рельефа и т. д. плотность воды составляет 1000 кг на куб.м, то есть в 6-10 раз больше. Ноя   Дек температура, °C    Апр −6,5   1,9    9,5  15,7   18,5  15,5 8,8  1,4 −7,3 −12,8  Норма осадков, мм Май Летом дождевые осадки. Объемная Зимой выпадает только снег. Объемная Показатель

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