Ответьте на вопросы, данные вам на 2 фотографиях. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!! 94 БАЛЛА

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Вывод о ВГП В целом его можно назвать больше положительным. Россия расположена между главным мировым рынком - Европой на западе и Главной Мировой Индустриальной Фабрикой - странами Восточной Азии (Китай, Южная Корея и Япония) на востоке. Единственный минус - большинство главных морских портов России на востоке - Владик и Находка и на западе - Петербург и Усть-Луга зимой замерзают. Выход из положения - сооружение Трансевразийской автомобильной супермагистрали, соединившей эти 2 главных экономических региона планеты, она одна может давать чистой прибыли десять - двадцать миллиардов долларов США ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ в год, настолько потенциально выгодное российское ЭГП. Но это задача не сегодняшней власти, где себестоимость любого строительства завышена в десять раз по сравнению со среднемировым, такие чудовищно грабительские у нас откаты, цены на все и взятки чиновникам.