Определите основную мысль что хотел сказать автор читателю? (1)Вова рос подвижным и сильным мальчиком. (2)Все боялись его. (3)Да и как не бояться такого! (4)Он бил товарищей, стрелял в девочек из рогатки. (5)Собаке Пушку на хв...
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Определите основную мысль что хотел сказать автор читателю? (1)Вова рос подвижным и сильным мальчиком. (2)Все боялись его. (3)Да и как не бояться такого! (4)Он бил товарищей, стрелял в девочек из рогатки. (5)Собаке Пушку на хвост наступал, коту Мурзею усы выдёргивал, ёжика под диван загонял, даже своей бабушке грубил. (6)Никого не боялся Вова и очень этим гордился. (7)Но недолго. (8)Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. (9)Он к девочкам побежал, но и они от него отвернулись. (10)Кинулся Вовка к Пушку, а тот на улицу удрал. (11)Хотел Вова с Мурзеем поиграть. (12)Кот сбежал от Вовы на высокий шкаф. (13)Решил Вова ёжика из-под дивана выманить. (14)Куда там! (15)Ёжик давно в другой дом жить перебрался. (16)Подошёл Вова к бабушке, а она даже глаз не подняла на внука. (17)Сидит в уголке, крупу перебирает да слезинки утирает. (18)Наступило самое страшное, что только бывает на свете: Вова остался один. (19)Один-одинёшенек!
Ответ(ы):
Гость:
Автор хотел сказать о том что нельзя быть плохим нельзя обижать других это очень нехорошо Потому что от тебя тоже все отвернулся другим очень очень неприятно, когда ты обижаешь их
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