Лодка прошла 2 часа по течению и 5 часов против течения проплыв за всё время 29 км со??ственная скорость 5 км в час найдите скорость течения реки

Математика

Лодка прошла 2 часа по течению и 5 часов против течения проплыв за всё время 29 км со??ственная скорость 5 км в час найдите скорость течения реки

Автор: Гость