Лодка прошла 2 часа по течению и 5 часов против течения проплыв за всё время 29 км со??ственная скорость 5 км в час найдите скорость течения реки
Математика
Лодка прошла 2 часа по течению и 5 часов против течения проплыв за всё время 29 км со??ственная скорость 5 км в час найдите скорость течения реки
Ответ(ы):
Гость:
Х - икс , то есть скорость (не известное) х- умножение (5+Х)х2 =10+2Х (5-Х)х5= 25 - 5Х (10+2Х)+ (25 - 5Х)=29 10+2Х=4+5Х 6=3Х Х=2 ответ скорость течения 2 км/ч
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