7. У ядовитых змей в ядовитые железы преобразовались а. Некоторые слюнные железы б. Железы пищевода в. Зеленые железы г. Некоторые потовые железы

Биология

7. У ядовитых змей в ядовитые железы преобразовались а. Некоторые слюнные железы б. Железы пищевода в. Зеленые железы г. Некоторые потовые железы

Автор: Гость