7. У ядовитых змей в ядовитые железы преобразовались а. Некоторые слюнные железы б. Железы пищевода в. Зеленые железы г. Некоторые потовые железы
Биология
7. У ядовитых змей в ядовитые железы преобразовались а. Некоторые слюнные железы б. Железы пищевода в. Зеленые железы г. Некоторые потовые железы
Ответ(ы):
Гость:
В.Зеленые железы я это вчера читал так-что ответ В
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