Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.
Химия
Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.
Ответ(ы):
Гость:
ω=m(вещества)/m(раствора) Найдем начальную массу щелочи m= 300*0,05= 15 г ω=m(вещества)/m(раствора), пусть х - масса щелочи, которую нужно добавить, тогда: 0,1 = (15+ х)/(300 + х) 30 + 0,1х = 15 + х х = 16,7 г
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