Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.

Химия
Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ω=m(ве­ще­ства)/m(рас­тво­ра) Най­дем на­чаль­ную массу ще­ло­чи m= 300*0,05= 15 г ω=m(ве­ще­ства)/m(рас­тво­ра), пусть х - масса ще­ло­чи, ко­то­рую нужно до­ба­вить, тогда: 0,1 = (15+ х)/(300 + х) 30 + 0,1х = 15 + х х = 16,7 г
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