Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.

Химия

Сколько граммов едкого натра следует растворить в 300 г 5%-ного раствора для получения 10%-ного раствора NaOH. Ответ укажите в граммах с точностью до десятых.

Автор: Гость