ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ ИЗМЕНИТЕ СЛОВА НЕКТОРЫЕ И ПОДСТАВТЕ ГЛАГОЛ "S"
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТДАЮ ВСЕ БАЛЛЫ ИЗМЕНИТЕ СЛОВА НЕКТОРЫЕ И ПОДСТАВТЕ ГЛАГОЛ "S"
Ответ(ы):
Гость:
1) has 2) meets 3) reads 4) puts 5)gets 6)flies 7) climbs 8)puts
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