Как решить уравнение: х+(4х-1)=4 ?
Математика
Как решить уравнение: х+(4х-1)=4 ?
Ответ(ы):
Гость:
Х+4х-1=4 5х=4+1 5х=5 х=1
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