X^2+6x+8 разложить на множетели
Математика
X^2+6x+8 разложить на множетели
Ответ(ы):
Гость:
D/4 = 9 - 8 = 1 x1 = -3+1 = -2 x2 = -3 - 1 = 4 (x+2)(x-4)
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