Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной. Сравните дроби.Номер1268
Математика
Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной. Сравните дроби.Номер1268
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Гость:
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