На зорьке утренней, над речкой быстрою умылась яблоня росою чистою.А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая И белая березонькас зеленою косой укажи падеж имён прилагательных

Русский язык
На зорьке утренней, над речкой быстрою умылась яблоня росою чистою.А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая И белая березонькас зеленою косой укажи падеж имён прилагательных
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Гость:
Утренней П.п быстро Т.п чистою т.п новой т.п новую и.п бледнолистая и.п белая и.п зеленою т.п
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