На зорьке утренней, над речкой быстрою умылась яблоня росою чистою.А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая И белая березонькас зеленою косой укажи падеж имён прилагательных

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На зорьке утренней, над речкой быстрою умылась яблоня росою чистою.А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И липа бледнолистая И белая березонькас зеленою косой укажи падеж имён прилагательных

Автор: Гость