В треугольнике АВС угол В=62 градуса, а угол А на 20 градусов меньше угла С . Найдите градусную меру угла А и опредилите вид треугольника АВС.

Математика

В треугольнике АВС угол В=62 градуса, а угол А на 20 градусов меньше угла С . Найдите градусную меру угла А и опредилите вид треугольника АВС.

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