В треугольнике АВС угол В=62 градуса, а угол А на 20 градусов меньше угла С . Найдите градусную меру угла А и опредилите вид треугольника АВС.
Математика
В треугольнике АВС угол В=62 градуса, а угол А на 20 градусов меньше угла С . Найдите градусную меру угла А и опредилите вид треугольника АВС.
Ответ(ы):
Гость:
Решим способом уравнения. Пусть х- угол А, тогда угол С= х+20 Сумма всех углов равна 180 градусам. Составим уравнение: х+х+20=180-62 2х=180-62-20 2х=98 х=98:2 х=49 угол А=49 градусам, сл-но угол С=49+20=69 Т.к. все углы меньше 90 градусов, то треугольник остроугольный.
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