Перевод на руссяз. say Goodyear Toyota the childirin

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Перевод на руссяз. say Goodyear Toyota the childirin
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Говорят  Гудиер Тойоте(следующие слово не переводится(видимо вы неправильно его записали))
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