Перевод на руссяз. say Goodyear Toyota the childirin
Английский язык
Перевод на руссяз. say Goodyear Toyota the childirin
Ответ(ы):
Гость:
Говорят Гудиер Тойоте(следующие слово не переводится(видимо вы неправильно его записали))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Трое рабочих заработали вместе 800 грн. 1 и2 заработали 503 гр, а 2 и 3- 555. Сколько денег ??аработал каждый рабочий?
География
План описанияописан природной зоны тайги. на среднесибирском плоскогорье. 1. геог??афичегеографическое положения о зоныо. 2. Климатические условия....
Математика
В треугольнике АВС угол В=62 градуса, а угол А на 20 градусов меньше угла С . Найдите градусную меру угла А и опредилите вид треугольника АВС.
Немецкий язык