К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы равно 18 см. Определите длину рычага.

Физика

К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы равно 18 см. Определите длину рычага.

Автор: Гость