К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы равно 18 см. Определите длину рычага.
Физика
К концам рычага, находящегося в равновесии, подвешены грузы 0,6 кг и 2,4 кг. Расстояние от точки опоры до большей силы равно 18 см. Определите длину рычага.
Ответ(ы):
Гость:
M1=0.6 кг. m2=2,4 кг l2=18 см Условие равновесия рычага: m1*l1=m2*l2 l2=m1*l1/m2=0.6*18/2,4=4,5 см l=l1+l2=4,5+18=22,5см
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