Представьте в виде произведения выражение: 2)а^2-36-2а(36-а^2)-а^2(36-а^2) 4)(m-n)(n^3-p^3)-(n-p)(m^3-n^3)
Алгебра
Представьте в виде произведения выражение: 2)а^2-36-2а(36-а^2)-а^2(36-а^2) 4)(m-n)(n^3-p^3)-(n-p)(m^3-n^3)
Ответ(ы):
Гость:
2) (a^2-36)(1-2a-a^2)
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