Пожалуйста, помогите срочно, Упражнения 311,312,313 Очень срочно...
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Пожалуйста, помогите срочно, Упражнения 311,312,313 Очень срочно...
Ответ(ы):
Гость:
311Собираясь в школу, уложи... Ты радуешься, смотря на.... Опасаясь привлечь мое внимание, он отвел глаза. Я еще..., боясь представить... Не зная броду, не суйся ... 6. невозможно, т.к. действия относятся к разным подл. 312 Не успел я доехать до берега, как лед.... Когда я пришел домой, уже... Собираясь в школу, уложите в портфель... Когда я встречаю его на своем пути, вспоминаются... После уроков, когда мы уходили из школы, нам... 313...лес, стоявший по берегам озера, ... Антон. увидев его, ... выйдя из-под земли на солнце, мы... на пути... речки, еще покрытые снегом.
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