Художественные образы в стихотворении густой зеленый ельник у дороги
Литература
Художественные образы в стихотворении густой зеленый ельник у дороги
Ответ(ы):
Гость:
Природа занимает особое место в творчестве Бунина,причем как в прозе, так и в поэзии."Густой зеленый ельник на дороге..."-это не просто описании,но и призыв к защите ее от бездумного уничтожения.
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