Помогите пожалуйста!! срочно нужно! номера 785,787
Математика
Помогите пожалуйста!! срочно нужно! номера 785,787
Ответ(ы):
Гость:
785) 3/20 +4/20+6/20+2/20+7/20 =22/20 не сможет реализовать план, так как засеял больше поля 787) n<206/13 n<15 11/13 наибольшее число 15 324/16>n 20 4/16>n наибольшее натуральное число равно 20
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