Помогите пожалуйста!! срочно нужно! номера 785,787

Математика
Помогите пожалуйста!! срочно нужно! номера 785,787
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
785) 3/20 +4/20+6/20+2/20+7/20 =22/20 не сможет реализовать план, так как засеял больше поля 787) n<206/13  n<15 11/13  наибольшее число 15 324/16>n       20 4/16>n наибольшее натуральное число равно  20
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