Вычислить а)-2,11+(-11 17/25); б)-7 4/15+(-0,25); в) -14,04+(5 8/75); г)-1 3/125+(-3,125)
Математика
Вычислить а)-2,11+(-11 17/25); б)-7 4/15+(-0,25); в) -14,04+(5 8/75); г)-1 3/125+(-3,125)
Ответ(ы):
Гость:
Как-то так..........
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